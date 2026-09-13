Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti: cure sicure nelle malattie croniche, tre giornate aperte alla cittadinanza

Dal 15 al 17 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente in Liguria tre giornate dedicate alla sicurezza delle cure nelle patologie croniche e al self-care. Il 15 settembre alla Casa della Comunità di Luni via della Madonnina 101, il 16 settembre alla Casa della Comunità di Ceparana di Via Garibaldi, infine 12 e il 17 settembre alla Casa della Comunità Hub di via XXIV Maggio 139, dalle 9 alle 12:30, i cittadini affetti da malattie croniche (esempio: scompenso cardiaco, diabete mellito, BPCO, etc..) e/o il loro caregiver, troveranno professionisti dell’area sociosanitaria dello Spezzino e studenti dei corsi di Laurea in infermieristica e fisioterapia, con cui confrontarsi su come gestire in sicurezza la patologia propria o del proprio assistito, conoscere meglio la terapia, i controlli da effettuare, i cambiamenti a cui prestare attenzione e quando chiedere aiuto.

Nelle stesse tre giornate, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 17, si terrà una tavola rotonda aperta a pazienti, caregiver, familiari, associazioni e Terzo Settore. Si parlerà di sicurezza delle cure e self-care e sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino le Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), i fisioterapisti del territorio, le ostetriche del territorio e gli assistenti sociali, capire come operano e quale supporto possono offrire. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alle domande e al confronto. Per partecipare è necessario prenotarsi qui. Nella mattinata del 17 settembre, inoltre, negli ospedali Sant’Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana saranno presenti due stand informativi dove i cittadini potranno incontrare gli studenti del corso di Laurea in Infermieristica insieme ai loro tutor e ricevere informazioni sulla sicurezza delle cure nelle malattie croniche e sul self-care. Contemporaneamente il personale sanitario in servizio sarà coinvolto in una breve iniziativa formativa dal titolo “Chi sa risponde, chi non la sa impara”. Infine, la sera il territorio della provincia si colorerà di arancione, colore simbolo della giornata, con l’illuminazione di alcuni luoghi istituzionali in collaborazione con le amministrazioni comunali.

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