La Carcarese cade in extremis col Rivasamba, Valmati: “La responsabilità sul gol finale è mia, ai ragazzi chiedo sempre di giocare”

Carcare. La Carcarese ha avuto il pallino del gioco contro il Rivasamba ma, prima al 50′ e poi all’88’, prende due gol fatali che la condannano alla sconfitta.

“Le emozioni a fine partita sono contrastanti, fino a due minuti dallo scadere saremmo stati comunque contenti, perché avremmo pareggiato con una squadra forte e organizzata come il Rivasamba – commenta mister Valmati -. Il gol preso all’ultimo non mi rende contento, ma l’errore è stato non averne fatti altri prima. Mi dispiace per come è arrivato il 2-1, ma la responsabilità sicuramente è la mia perché chiedo sempre ai ragazzi di giocare. Peccato, la squadra avrebbe meritato un risultato diverso”.

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