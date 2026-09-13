La poesia dello spezzino Egidio Di Spigna entra nella Loggia del Primaticcio

Dalla Spezia a Roma, con il mare del Golfo tra le pagine. La poesia di Egidio Di Spigna arriva nella storica sede della Società Dante Alighieri, dove martedì 15 settembre alle 17.30, nella suggestiva Loggia del Primaticcio di Palazzo Firenze, sarà presentata la sua nuova raccolta “Prima della notte”, pubblicata alla Spezia dalle Edizioni del Porticciolo. Poeta e medico, Di Spigna è anche consigliere del comitato spezzino della Società Dante Alighieri. A introdurre il volume sarà Carlo Raggi, presidente della Dante Alighieri della Spezia, mentre all’incontro interverrà Alessandro Masi, segretario generale e vicepresidente del sodalizio, che ha curato l’iniziativa.

Nel libro il mare occupa un posto centrale, insieme all’amore e alla contemplazione del paesaggio. Raggi, nell’introduzione, definisce Di Spigna un “supremo cantore del mare”, sottolineandone la capacità di trasformare il paesaggio marino in una dimensione intima e personale. La poesia diventa così uno spazio nel quale affiorano emozioni, ricordi e riflessioni, fino a mettere a nudo, come scrive ancora Raggi, “tutta la ricchezza di un’anima costantemente votata alla contemplazione del bello”. L’appuntamento romano sarà anche l’occasione per entrare nella Loggia del Primaticcio, uno degli ambienti più significativi di Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri e edificio di grande rilievo storico e artistico.

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