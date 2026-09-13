La protesta di una pendolare: “Atc dimezza le corse domenicali. Sono molto amareggiata”

Gentile redazione di Città della Spezia,

Chi vi scrive è una pendolare di 30 anni che usufruisce del servizio trasporto pubblico locale da almeno 27 anni. Mi sono ritrovata questo sabato sera, che pensavo di passare in tranquillità, a guardare il nuovo libretto orario di Atc in vigore da domenica 13 settembre. E proprio da questa domenica verrà messa in scesa l’ennesima vergogna di Atc: il dimezzamento delle corse per quanto riguarda la corsa Ceparana/Pian di Follo – La Spezia, di cui usufruisco appunto da anni soprattutto la domenica lavorando nel commercio in centro storico.

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