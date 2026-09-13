La Protezione Civile di Laigueglia premiata a Finale Ligure

Laigueglia. Si è svolta domenica 13 settembre la seconda edizione del raduno provinciale dei gruppi di Protezione Civile della Provincia di Savona. Ospite quest’anno il comune di Finale Ligure che, per mano del sindaco Angelo Berlangieri e dell’assessore Umberto Luzi, ha accolto nella splendida piazza Vittorio Emanuele II i 43 gruppi operanti nella Provincia.

Sul palco tra gli altri si sono avvicendati l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco di Savona Riccardo Turno, il consigliere regionale Alessandro Bozzano e la capo di gabinetto della Prefettura Camilla De Video. Da tutti gli oratori un sentito ringraziamento all’opera di tutte le squadre che, anno dopo anno, risultano sempre più efficienti, coordinate e coese. A questo proposito giova ricordare la recente convenzione stipulata tra il sindaco di Alassio Marco Melgrati, quello di Laigueglia Giorgio Manfredi e le relative squadre di protezione civile e antincendio boschivo per una stretta collaborazione nell’opera di salvaguardia sul territorio di entrambi i comuni.

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