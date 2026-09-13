La Russa dal palco della Morin: “Nel 2027 si può votare a fine legislatura”. E su Vannacci: “Se toglie voti al centrodestra, farà un regalo alla sinistra”

“Ci sono ottime possibilità che si vada a votare a fine legislatura. Al Senato dopodomani licenziamo la pratica della legge elettorale per poi tornare alla Camera per le pochissime modifiche previste”. Dal palco della Passeggiata Morin, nella terza e ultima giornata della Festa regionale dei Patrioti, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, indica quella che potrebbe essere l’agenda elettorale che, da calendario, vede completare la legislatura di governo nel 2027 . Intervistato dal vice-direttore de Il Giornale Francesco Maria Del Vigo, La Russa parte proprio dal tema della settimana che ha creato dibattito anche aspro sul famoso tema delle preferenze: “Hanno avuto 33 anni per inserirle e non l’hanno fatto. Noi di Fratelli d’Italia appena nati abbiamo presentato emendamenti che furono bocciati da tutti perfino dai partiti oggi alleati. Ma la politica è fatta di mediazione e allora al tempo mi inventai la proposta del capolista bocciato e gli altri eletti con le preferenze: fu bocciata anche quella proposta. Ieri l’altro abbiamo sentito gli alleati e le opposizioni, nessuno ha chiesto fortemente le preferenze. Giorgia Meloni ha convinto gli alleati dubbiosi e siamo arrivati in Parlamento. A quel punto la sinistra è arrivata dicendo di volerle tutte sapendo che non era possibile. Ho fatto una scommessa: FdI vincente porterà in Parlamento almeno il 60 per cento degli eletti proprio con le preferenze. Altro che preferenze finte…”















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