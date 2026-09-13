Lucarelli dopo il deferimento: “Era una battuta”. Prefetti e Questori: “Parole ingiuste e semplicistiche”

“Le parole pronunciate dall’allenatore del Livorno Cristiano Lucarelli sul divieto di trasferta in occasione dell’incontro Spezia-Livorno restituiscono una rappresentazione ingiusta e semplicistica del ruolo di Prefetti e Questori. Sostenere che chi è chiamato a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica scelga di ‘tenere tutti a casa’ per ‘non andare a cercare rogne’ significa ignorare la complessità delle valutazioni che quotidianamente vengono compiute sui territori. Prefetti e Questori non scelgono la soluzione più facile, ma quella che, sulla base delle informazioni disponibili e dell’analisi dei rischi, ritengono necessaria per tutelare i cittadini e prevenire incidenti e violenze”. É quanto si legge in una nota congiunta diramata dal Segretario generale dell’Associazione Italiana Prefetti, Filippo Romano, dal Presidente dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Emanuele Ricifari, e dal presidente del Sinpref, il sindacato maggiormente rappresentativo dei prefetti, Stefano Laporta. “Ogni provvedimento può certamente essere discusso e criticato, anche duramente. Altra cosa è mettere in discussione la professionalità e il senso delle istituzioni di chi è chiamato ad assumere scelte difficili, spesso in tempi ristretti e in contesti complessi. Dietro un divieto di trasferta non c’è dunque la volontà di sottrarsi a un problema, ma l’esercizio di un compito delicato che può comportare anche misure impopolari: ridurlo o banalizzarlo significa svilire il ruolo di chi ogni giorno opera al servizio dello Stato e dei cittadini” conclude la nota.

Il riferimento è alle parole pronunciate dal tecnico labronico nella conferenza pre-gara. Poi al termine della partita Lucarelli si è ritrovato di fronte alla stampa per l’analisi dei novanta minuti ma, su sollecitazione arrivata dalla stampa, non è mancata una precisazione rispetto a ciò che aveva detto qualche ora prima anche alla luce del deferimento comminatogli e appreso poco prima del fischio d’inizio: “Sono stato deferito, l’ho saputo poco fa. Da piccolo volevo fare il veterinario, spero il ministro della Sanità non mi deferisca”, dice con la sua consueta ironia. Poi aggiunge: “Sono abituato, forse ho speso più soldi in avvocati rispetto a quanti ne ho guadagnati. Al di là di tutto era una battuta, i tifosi dello Spezia avrebbero voluto vedere i livornesi. Sono sicuro. Poi se in procura sono permalosi gli passerà”.