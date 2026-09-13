Millesimo, decisivo Totaro da subentrato: “Se parto dalla panchina non mi butto giù, una volta in campo volevo spaccare tutto”

La prima sfida casalinga del Millesimo in Serie D ha regalato grandi emozioni. Davanti a un pubblico vestito a festa, i giallorossi hanno lottato per riscattare il KO di Imperia e muovere la classifica. Il risultato è una vittoria per 2-1 sulla Valenzana Mado e l’impressionante striscia positiva al Viglino prosegue: solo una sconfitta in campionato negli ultimi tre anni e mezzo. Lo zampino decisivo nella partita di ieri è stato di Edoardo Totaro, “super-sub” dalla panchina e autore del gol della vittoria.

Il classe 2004 ha commentato nel post partita: “Il primo tempo è stato a fasi alterne. C’è stato il gran gol di Cappellari a cui faccio i complimenti, loro hanno fatto l’1-1 e poi io sono entrato nella ripresa. Il mister l’ha letta bene, perché la loro difesa era un po’ stanca. Villar mi ha dato la palla per il 2-1 e ho fatto gol”.

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