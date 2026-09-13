Pietra Ligure, Moraglia: “Mi fa piacere sentirci definire maturi”

Pietra Ligure. Esordio vincente in campionato per il Pietra Ligure di Andrea Moraglia. Dopo il 3-1 all’Albissole in Coppa Italia arriva il 2-0 all’Arenzano al De Vincenzi con le reti di Odasso e Ravoncoli. A fine gara il tecnico si sofferma sulla crescita del gruppo.

Sull’aggettivo maturo usato per descrivere la sua squadra, Moraglia risponde così: “Mi fa piacere questo aggettivo, mi fa piacere sentirci definire maturi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. L’Arenzano ha valori e giocatori importanti, anche se in questo momento ha qualche difficoltà tecnica. Il primo tempo è stato contratto da parte nostra. Al De Vincenzi non è detto che i primi tempi debbano finire sempre 2 o 3 a 0 come a volte abbiamo abituato. Le partite durano 90 minuti e bisogna stare dentro fino al triplice fischio. Siamo stati maturi e nel secondo tempo abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti. Poi è arrivata la vittoria”.

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