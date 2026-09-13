Porti, dibattito sulla riforma alla Morin. Pisano: “Serve una visione complessiva, ma senza perdere le peculiarità dei singoli scali”

Riforma dei porti, governance, investimenti, logistica e capacità di fare sistema. Sono stati questi i temi al centro del dibattito sulla riforma della portualità italiana che si è svolto ieri sera in Passeggiata Morin, nell’ambito della seconda giornata della Festa dei patrioti organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. Un confronto articolato in tre panel, con esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e degli operatori portuali, chiamati a discutere di una riforma che punta a ridisegnare l’organizzazione del sistema ma che dovrà essere ancora affinata.

Ad aprire i lavori è stata Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia, componente della commissione Trasporti e relatrice della riforma. Frijia ha sottolineato come il Governo abbia “acceso la luce” sul tema della blue economy, considerata una risorsa fondamentale per il Paese, spiegando che il disegno di legge nasce anche dall’ascolto degli operatori. Il contesto economico e la globalizzazione sono cambiati e, secondo la deputata, questo impone una riflessione sulle esigenze della portualità italiana e sulle nuove rotte commerciali. Proprio la natura del disegno di legge, ha ricordato, consente di intervenire sul testo durante l’iter parlamentare: dopo il confronto in commissione con i rappresentanti del cluster portuale sono stati presentati 120 emendamenti da parte di Fratelli d’Italia, mentre complessivamente quelli depositati sul provvedimento sono arrivati a 622.

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