Portofino dice sì a “Hub Blue Economy Tigullio”, sede nel porto di Lavagna

La giunta comunale di Portofino aderisce al progetto’“Hub Blue Economy Tigullio”, promossa dal Villaggio del Ragazzo e Accademia del turismo, con sede operativa nel porto di Lavagna.

Portofino vi aderisce “per la propria vocazione turistico-nautica e per la presenza sul territorio di attività riconducibili alla filiera della Blue Economy, ha interesse a partecipare all’iniziativa quale soggetto aderente, al fine di concorrere al raccordo istituzionale, alla promozione territoriale e alla diffusione delle opportunità formative e occupazionali rivolte a giovani, adulti, disoccupati, inattivi”.

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