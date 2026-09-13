Sampdoria, tutto da rifare per Corradi: “Troppa timidezza, quanti errori dobbiamo fare in una gara?”

Mantova. “Più che amarezza grande rabbia“, queste le prime parole di Corradi nel post partita, affranto nel non riuscire a raccogliere punti in queste prime partite di stagione. Sotto il punto di vista del gioco, nonostante un primo tempo senza grandi colpi di scena da ambo le parti, forse la partita interpretata peggio dai blucerchiati, senza mordente e disattenti in grandi tratti del secondo tempo, soprattutto nelle azioni dei due gol.
Per la prossima partita bisognerà cambiare qualcosa sotto il punto di vista dell’atteggiamento secondo Corradi. Ma non mancano anche le lacune tattiche: in avanti poche idee e gli errori difensivi sui due gol sono da matita rossa. Di questo passo, si prospetta un altro anno nero per i genovesi.