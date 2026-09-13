Savona vincente all’esordio. Sarpero: “Raccolto quanto seminato, ma nell’intervallo mi sono arrabbiato”

Il Savona vince 3-0 contro la Golfoparadiso festeggiando con tre punti l’esordio in Eccellenza. Reti arrivate nella ripresa: doppietta di Silvestri e goal del subentrato Rignanese.

Così mister Carlo Sarpero a fine partita: “Non sono contento del primo tempo. C’è stata la traversa di Fabbri. Loro avevano tante assenze e hanno giocato con un blocco basso. Ma il problema vero è stato il nostro palleggio, troppo lento. Il terreno di gioco non era ottimale ma noi siamo abituati ad allenarci su un campo piccolo. Abbiamo creato in maniera sporadica sbagliando tanti cross e passaggi. Mi sono un po’ arrabbiato nell’intervallo. Il loro portiere non ha fatto una parata. Nella ripresa, invece, i ragazzi sono stati molto bravi”.

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