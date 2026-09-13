Scuola: il piacere di scoprire nuovi compagni, docenti, programmi di studiorconoscenze

Domani primo giorno di scuola. Preceduto da articoli e polemiche che riguardano il “caro zaino” (e tutto quel che contiene); la mancanza di docenti; il disservizio scuolabus creato dalla crisi Amt; le polemiche sulla sicurezza sismica degli edifici.

La realtà è fortunatamente anche altro. Studenti contenti di ritrovare i vecchi compagni o di conoscerne di nuovi. Di incontrare “vecchi” e nuovi docenti. Lieti soprattutto di mettere a frutto le ore di lezione per formarsi, imparare nuove nozioni, gestirsi per poter domani affrontare un lavoro, o la facoltà scelta all’università. E rinunciare ad usare il cellulare durante le lezioni può essere un’esperinza interessante; come imparare a muoversi in una stanza completamente buia senza l’uso della vista.

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