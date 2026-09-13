Serie D, due gol al Chisola e la Fezzanese vola nell’esordio casalingo

FEZZANESE-CHISOLA CALCIO 2-0
Marcatori: 48′ Scarlino, 14′ st M. Morelli (F)
FEZZANESE: Mazzola, Nicolini, Medusei, Scarlino, Bruccini, Morelli, Rapallini, Corrado, Scieuzo, Cappelli, Scremin. A disp. Sanguineti, Stradini, Vietina, Conte, Tognoni, Bastianelli, Beccarelli, Vannucci, Corrado. All: Giulio Ponte
CHISOLA CALCIO: Brezzo, Casazza, Emmanuello, Hrom, Rastrelli, Rosano, Brusa, Ozara, Tarantola, Paula Da Silva, Garbellini. A disp. Valente, Viano, Petracca, Pereira, Cattalano, Marini, Ilboudo, Tarucco, Rizzo
All: Nicola Ascoli