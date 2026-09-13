Soviore, nuova vita per la Cappella del Ritrovamento: fondi ministeriali per il recupero

Il Comune di Monterosso ha approvato la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la parrocchia di Nostra Signora di Soviore per il recupero della Cappella del Ritrovamento, all’interno del complesso del santuario dedicato alla patrona della diocesi. L’intervento prevede un investimento complessivo di 352.781 euro e sarà finanziato attraverso il programma nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico. La parrocchia di Soviore sarà il soggetto beneficiario, mentre il Comune di Monterosso assumerà il ruolo di stazione appaltante, mettendo a disposizione le proprie strutture e competenze tecniche e amministrative per accompagnare le diverse fasi dei lavori. “L’intervento – ha commentato il sindaco Francesco Sassarini – rappresenta un’azione importante per la tutela del patrimonio storico e culturale. Grazie alla collaborazione tra ministero, parrocchia e Comune sarà possibile restituire piena sicurezza e valorizzazione ad un bene, la Cappella del Ritrovamento, che appartiene non solo ai monterossini, ma a tutti coloro che riconoscono nel Santuario di Soviore uno dei simboli più preziosi del nostro territorio”.

The post Porti, dibattito sulla riforma alla Morin. Pisano: “Serve una visione complessiva, ma senza perdere le peculiarità dei singoli scali” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com