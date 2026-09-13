Tamponamento a catena sulla A12: tre auto coinvolte e una coda chilometrica

Tre auto e i relativi occupanti sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena avvenuto lungo l’autostrada A12 Sestri Levante-Livorno nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre. L’impatto si è verificato intorno alle 17:30 al chilometro 106+800, nel tratto compreso tra i caselli di Carrara e Sarzana, lungo la carreggiata in direzione Genova. Stando alle primissime informazioni raccolte, il sinistro si sarebbe verificato in corsia di sorpasso e vedrebbe coinvolti tre veicoli.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono giunti i mezzi della Croce Rossa Italiana di Massa e della Pubblica Assistenza di Carrara per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli coinvolti. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico lungo l’arteria autostradale ma non solo, visto che molte auto sono uscite al casello e si sono immesse nelle strade cittadine con la speranza di aggirare il blocco. Nonostante il sinistro risulti al momento risolto, si sono formati fino a 5 chilometri di coda compresi tra gli svincoli di Massa e Sarzana (dal chilometro 113 al chilometro 108), sempre in direzione del capoluogo ligure. La circolazione sta gradualmente tornando alla normalità.

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