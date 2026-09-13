Terza gazza con sospetta infezione da West Nile: scatta la disinfestazione a Rivarolo

Genova. Dopo il caso di Bolzaneto e del centro, anche a Rivarolo è scattato l’intervento urgente di disinfestazione per zanzare adulte e larve per il ritrovamento di un altro esemplare di gazza con virus West Nile.

L’Asl 3 ha notificato al Comune il caso sospetto il 10 gennaio. L’uccello è stato recuperato nei pressi di via alla Chiesa di Rivarolo lo scorso 18 agosto, e sono state effettuate le analisi. Pur ancora caso sospetto, l’Asl 3 ha chiesto l’applicazione del protocollo straordinario di disinfestazione con lotta integrata antilarvale e trattamento nelle caditoie entro 100 metri da via alla Chiesa di Rivarolo.

» leggi tutto su www.genova24.it