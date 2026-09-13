Zamaro e Guazzetti mettono tutti in fila. E a Mulazzo a 77 anni corre anche il mitico Olmo

A Mulazzo la corsa ha avuto i suoi vincitori, ma a conquistare la scena è stato anche un autentico mito del trail. È stata una seconda edizione da ricordare quella della Stramulazzo “La Corsa di Dante”, gara podistica di 11 chilometri inserita nel circuito “Corri intorno alle Apuane”, che ha visto al via anche il leggendario Marco Olmo.

A 77 anni, il campione ha affrontato il percorso con la consueta eleganza, raccogliendo applausi e richieste di fotografie da parte di atleti e pubblico. Per lui anche il riconoscimento del sindaco Novoa, a suggellare la partecipazione a una giornata speciale per tutto il movimento podistico locale. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mulazzo, si è sviluppata su un impegnativo percorso

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