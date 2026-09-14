A Lerici si corre oltre lo sport: il libro di Giulio Civitella

Lo sport come palestra di vita, capace di trasmettere valori come impegno, rispetto, responsabilità e solidarietà. È il filo conduttore di Correre oltre, oltre il correre, il libro di Giulio Civitella che sarà presentato venerdì 18 settembre alle 17.30 nella Sala del Consiglio comunale di Lerici. L’incontro, promosso da Fondazione Telethon Coordinamento della Spezia e Comune di Lerici, con la collaborazione della Società Marittima di Mutuo Soccorso Lerici, Running Station Team e Panathlon Club della Spezia, sarà anche un’occasione per parlare di inclusione, perseveranza e del ruolo educativo dello sport, con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’iniziativa è aperta a cittadini, associazioni, sportivi e giovani. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

(foto di repertorio)

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