Andora ha il suo primo istituto superiore: inaugurato il nuovo indirizzo Turistico con il Ministro Valditara e il presidente Bucci

Andora. Una giornata storica per Andora, che per la prima volta vede l‘apertura di un istituto superiore sul proprio territorio.

Questa mattina, lunedì 14 settembre, si è svolta la cerimonia di chiusura dei lavori e inaugurazione del nuovo edificio di via Cavour che ospita il nuovo Istituto Tecnico Turistico. Al taglio del nastro erano presenti il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il vicesindaco – con delega all’istruzione – Daniele Martino.

» leggi tutto su www.ivg.it