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Andora ha il suo primo istituto superiore: inaugurato il nuovo indirizzo Turistico con il Ministro Valditara e il presidente Bucci

Andora ha il suo primo istituto superiore: inaugurato il nuovo indirizzo Turistico con il Ministro Valditara e il presidente Bucci

Ad Andora inaugura il nuovo istituto superiore indirizzo Turistico

Andora. Una giornata storica per Andora, che per la prima volta vede l‘apertura di un istituto superiore sul proprio territorio. 

Questa mattina, lunedì 14 settembre, si è svolta la cerimonia di chiusura dei lavori e inaugurazione del nuovo edificio di via Cavour che ospita il nuovo Istituto Tecnico Turistico. Al taglio del nastro erano presenti il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il vicesindaco – con delega all’istruzione – Daniele Martino. 

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