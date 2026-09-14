Avvicendamento al comando della Stazione elicotteri di Luni: Andrea De Natale subentra a Leonardo Vivi

Martedì 15 settembre, alle ore 09.30, presso la Stazione Elicotteri della Marina Militare di Luni, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento al comando tra il capitano di vascello Leonardo Vivi, Comandante uscente e il capitano di vascello Andrea De Natale, comandante subentrante. La cerimonia sarà presieduta dal comandante delle Forze Aeree della Marina, ammiraglio di divisione Giancarlo Ciappina, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Maristaeli Luni costituisce una realtà strategica per l’Aviazione Navale e una componente fondamentale della Squadra Navale. Attraverso i propri reparti di volo, la Base assicura un contributo costante alle attività operative e addestrative della Marina Militare, sia sul territorio nazionale sia nei diversi teatri operativi.

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