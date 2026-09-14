Caretta Caretta ad Andora, nell’unico nido ligure del 2026 deposte 64 uova con 50 nati

Andora. Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 settembre, è stata effettuata l’ispezione finale al nido di tartaruga ad Andora, presso la spiaggia libera dove pochi giorni fa, grazie all’emersione di un piccolo esemplare, era stato possibile individuare con precisione la posizione del sito.

L’ispezione è stata condotta dalle biologhe e dai naturalisti di Acquario di Genova e Arpal, a nome del Gruppo Ligure Tartarughe, alla presenza dei biologi e dei volontari dell’Associazione Delfini del Ponente ed è stato seguito in diretta con curiosità ed emozione da molte persone.

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