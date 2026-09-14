Chiavari: il Museo Diocesano. Lilliput e la scultura in legno

Dal Museo Diocesano Chiavari

Il Museo Diocesano di Chiavari è particolarmente lieto di rinnovare per il secondo anno consecutivo la collaborazione con Lilliput a piccoli passi nei musei, consolidando un legame che rende il museo un luogo vivo e attento alle sensibilità di ogni visitatore. Questo sodalizio esprime la volontà del Museo Diocesano di essere uno spazio sempre più accessibile e accogliente verso nuove tipologie di pubblico, con una particolare attenzione ai bambini e alle loro famiglie, offrendo loro l’opportunità di accostarsi al patrimonio storico-artistico in modo alternativo, imparando attraverso il gioco e il divertimento.

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