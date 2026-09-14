“Cinoche mi piaceva la notte”, al Centro Icaro il nuovo progetto di Mattia Ringozzi tra musica e memoria

Il Centro Icaro di Licciana Nardi ospiterà sabato 19 settembre, alle 21, l’evento dal titolo “Cinoche mi piaceva la notte”. Promossa con il supporto della Società della Salute della Lunigiana e della cooperativa sociale Auroradomus, la serata si struttura come un percorso tra musica, narrazioni e memoria.
L’appuntamento è dedicato alla presentazione del nuovo progetto di Mattia Ringozzi, formato da una pubblicazione editoriale firmata Effigi e dal parallelo album digitale prodotto da Ugo Bongianni. L’opera combina parole, suoni e immagini per esplorare la dimensione del ricordo e la percezione del tempo, offrendo un momento di condivisione e di ascolto incentrato sul legame tra scrittura e composizione musicale.
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