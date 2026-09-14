Diana espulso e sconfitto contro il Ravenna: “Ma il risultato è bugiardo. Ora lo Spezia, tra le più forti della C”

Il primo stop stagionale non cambia la prospettiva di Aimo Diana sul suo Perugia. La sconfitta di Ravenna ha lasciato soprattutto il rammarico per un risultato giudicato troppo pesante e per un episodio, l’espulsione di Kabashi, che secondo l’allenatore ha indirizzato una partita che fino a quel momento la squadra biancorossa aveva interpretato con personalità. E adesso, senza nemmeno il tempo di rifiatare, arriva lo Spezia: mercoledì sera al Renato Curi Diana dovrà guardare la partita dalla tribuna, dopo l’espulsione rimediata nel finale contro il Ravenna. “Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, con forza fisica, personalità, esperienza e qualità tecnica. Sarebbe stato poco intelligente pensare di venire a Ravenna, nella fase in cui ci troviamo, con una squadra che stiamo ancora costruendo, e pretendere di dominare. Abbiamo cercato di disputare una partita accorta contro una formazione che, secondo me, fino alla fine si giocherà le proprie possibilità di promozione”. Una lettura che Diana accompagna però con un certo fastidio per il risultato finale: “A Ravenna ci può stare di perdere. Anche un 1-0 o un 2-0 possono essere risultati che rientrano nell’andamento di una partita del genere. Il 3-0, invece, mi dà fastidio perché lo considero troppo rotondo rispetto a quello che si è visto”.

A cambiare la partita, secondo il tecnico, è stato soprattutto il rosso a Kabashi. “Dal campo ho avuto subito una determinata impressione e continuo a pensarla allo stesso modo. Se per un intervento di quel tipo dobbiamo lasciare una squadra in dieci, allora rischiamo di vedere tantissimi cartellini rossi in ogni partita. Non ho visto un fallo violento: Kabashi va alla ricerca di un pallone vicino, l’avversario si gira e nasce quel contatto. Era già stato ammonito e, secondo me, poteva finire lì”. Diana non nasconde quindi il proprio disappunto anche per la gestione complessiva della gara: “La gestione dei cartellini durante tutta la partita non mi è piaciuta. Lo dico senza voler togliere nulla al Ravenna, che è una squadra forte e non ha certamente bisogno di aiuti. Però, secondo me, ci sono state alcune valutazioni sbagliate. È una mia opinione. Nel finale ho sbagliato anch’io: dopo l’ennesimo episodio che non mi è piaciuto mi sono alterato e sono stato espulso. Sono cose che non devo fare”.

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