Difesa civile non armata, superate le 50mila firme. La Rete spezzina: “Un risultato storico”

La proposta di legge di iniziativa popolare per la difesa civile non armata e nonviolenta ha superato le 50mila firme necessarie per arrivare in Parlamento. Un traguardo che viene rilanciato anche dalla Rete spezzina Pace e Disarmo, che nei mesi scorsi ha partecipato alla campagna “Un’altra difesa è possibile”, promuovendo la raccolta di sottoscrizioni anche durante i presidi settimanali “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace” e in diverse iniziative organizzate sul territorio provinciale.

“Ce l’abbiamo fatta”, è il messaggio diffuso dai promotori della campagna, coordinata dal Movimento Nonviolento e sostenuta dalla Conferenza nazionale enti servizio civile, da Sbilanciamoci e dalla Rete italiana pace disarmo. Il superamento della soglia delle 50mila firme consente alla proposta di legge di essere formalmente presentata alle Camere. La raccolta, però, proseguirà fino al 18 settembre compreso, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il numero delle sottoscrizioni prima del deposito formale in Senato.

Secondo i promotori, infatti, ogni firma aggiuntiva può rafforzare il peso politico della proposta nel momento in cui inizierà il suo percorso parlamentare. “La proposta di legge sulla Difesa civile non armata e nonviolenta entra in Parlamento con la forza di una mobilitazione dal basso”, sottolinea Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento e coordinatore della campagna “Un’altra difesa è possibile”, evidenziando l’accelerazione registrata negli ultimi giorni della raccolta.

Al centro della proposta c’è l’istituzione di un Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di mettere in relazione strumenti già presenti nell’ordinamento, come il Servizio civile universale, la Protezione civile e i Corpi civili di pace, all’interno di una strategia orientata alla prevenzione dei conflitti. Il progetto prevede inoltre un istituto di ricerca per la pace e il disarmo e un Fondo nazionale dedicato, alimentato anche attraverso l’opzione fiscale del sei per mille dell’Irpef.

L’obiettivo dichiarato dai promotori è costruire un modello di difesa alternativo a quello esclusivamente militare, basato su prevenzione dei conflitti, mediazione, diplomazia dal basso e cooperazione, richiamando i principi contenuti negli articoli 11 e 52 della Costituzione.

Per la Rete spezzina Pace e Disarmo, il superamento della soglia rappresenta il risultato di un lavoro iniziato mesi fa e portato avanti attraverso una rete di realtà locali e volontari. La fase finale della raccolta ha prodotto un’accelerazione significativa, ma, secondo i promotori, il risultato non sarebbe stato possibile senza il lavoro svolto nei mesi precedenti per far conoscere la proposta e portarla nelle piazze, negli incontri pubblici e nelle iniziative territoriali.

Ora l’attenzione si sposta sul passaggio successivo: il deposito delle firme in Senato e l’avvio dell’iter parlamentare. La campagna punta a mantenere alta la mobilitazione fino al 18 settembre e a utilizzare il risultato raggiunto per riportare al centro del confronto politico il tema della difesa civile non armata e nonviolenta, anche in vista delle prossime scadenze politiche.