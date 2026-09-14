Eccellenza, Rodrigue Boisfer è il nuovo allenatore dell’Arenzano

Arenzano. È Rodrigue Boisfer il nuovo allenatore dell’Arenzano. L’ex mister del Vado ha vinto il ballottaggio con Davide Girgenti e sarà lui a guidare la squadra arenzanese nel campionato di Eccellenza 2026/2027.

Boisfer ha iniziato la carriera da calciatore in Francia, arrivando poi in Italia dove ha giocato per tanti anni, tra cui al Genoa. Dopo il ritiro ha iniziato il percorso da allenatore, passando dal settore giovanile dell’Entella e poi da Gubbio, Sestri Levante e Vado, dove ha ricoperto sia il ruolo di vice sia quello di capo allenatore dopo l’esonero di Cottafava. Per lui inizia quindi una nuova avventura in Eccellenza.

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