Ericsson, lavoratori in corteo contro i licenziamenti: “Rabbia, malessere e grande preoccupazione”

Genova. Lavoratori Ericsson in corteo questa mattina nei pressi della sede degli Erzelli dopo la doccia fredda della settimana scorsa, quando l’azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti del sito genovese. Stamattina l’assemblea dei lavoratori convocata dalla Slc Cgil, quindi la prima iniziativa di una mobilitazione che si annuncia lunga e complessa.

“La situazione è molto preoccupante – spiega Sonia Montaldo, segretaria generale della Slc Cgil di Genova -. I lavoratori al momento in forza sono circa 310, quindi 131 esuberi significa il 40% della forza lavoro. Siamo scesi in corteo per esprimere la rabbia, il malessere, la grande preoccupazione che provano questi lavoratori e delle loro famiglie. Domani saremo in consiglio regionale, mercoledì ci ha convocato la sindaca per un incontro a Palazzo Tursi. Cercheremo in tutti i modi di sollecitare le istituzioni locali e anche il governo, perché l’azienda ha ricevuto contributi pubblici nel corso degli anni e nonostante questo continua a licenziare.

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