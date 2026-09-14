Foce, scontro auto-moto all’incrocio tra via Ruspoli e via della Libertà: un 26enne in ospedale

Genova. Incidente poco prima delle 17.00 all’incrocio tra via Ruspoli e via della Libertà: per cause da chiarire, un’auto e una Vespa si sono scontrate in un punto già teatro di numerosi episodi simili.

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese con l’automedica Golf 1. Il conducente del mezzo a due ruote, un 26enne, ha riportato una sospetta frattura alla clavicola ed estese escoriazioni a una gamba. Spinalizzato, è stato condotto in codice giallo presso il pronto soccorso del policlinico San Martino.

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