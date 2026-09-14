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Fontanabuona: sabato 19 Pedalata Expo 2026 da Chiavari a Calvari

Fontanabuona: sabato 19 Pedalata Expo 2026 da Chiavari a Calvari

Generico settembre 2026

Da Ufficio Stampa Comune di Chiavari

Sabato 19 settembre torna la Ciclopedalata Expo 2026, l’iniziativa organizzata dal Comune di Chiavari in collaborazione con FIAB Tigullio Vivinbici, in occasione dell’Expo Val Fontanabuona e Valli del Tigullio. La partenza è prevista da piazza Gagliardo a Chiavari. Il percorso si svilupperà inizialmente lungo l’Entella, sul lato chiavarese, passando per Rivarola, per poi proseguire sulla Ciclovia dell’Ardesia fino a raggiungere l’area Expo nel Comune di San Colombano Certenoli. L’iscrizione è obbligatoria ai fini assicurativi:

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