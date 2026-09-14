“G come Io”, l’omaggio a Giorgio Gaber per sostenere la Gigi Ghirotti

Genova. Un omaggio a Giorgio Gaber, tra canzoni, monologhi e riflessioni sulla società, per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS. È in programma sabato 3 ottobre, dalle 21, allo teatro di Strada Nuova, lo spettacolo solidale “G come Io”, interpretato da artisti non professionisti.

Al centro della serata c’è il sig. G, una persona comune che non ha mai incontrato Gaber né assistito a un suo spettacolo dal vivo. Scopre casualmente il suo percorso artistico attraverso alcuni video su YouTube e ne riconosce immediatamente la freschezza, l’attualità e una particolare affinità con il suo modo di essere e di pensare.

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