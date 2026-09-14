Giovani, alla Spezia la fuga all’estero cresce più dei rientri: in cinque anni persi quasi 500

Alla Spezia aumentano i giovani che rientrano dall’estero, ma crescono ancora di più quelli che se ne vanno. È il dato che emerge dallo studio del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro e dal confronto tra i trasferimenti di residenza dei giovani italiani tra i 18 e i 39 anni nel quinquennio 2021-2025 e nel precedente periodo 2016-2020. In cinque anni sono stati 336 i rientri nella provincia della Spezia, l’8,7 per cento in più rispetto ai 309 del quinquennio precedente. Gli espatri sono invece saliti a 820, contro i 715 del periodo 2016-2020, con un incremento del 14,7 per cento. Il saldo tra espatri e rientri è quindi negativo per 484 persone, contro le 406 del quinquennio precedente.















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