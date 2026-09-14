Golfo Paradiso, Meledina: “Primi 50 minuti positivi, poi siamo calati mentalmente”

Recco. Esordio amaro per la Golfo Paradiso di Gerolamo Meledina. Al “San Rocco” finisce 3-0 per il Savona con doppietta di Silvestri e gol di Rignanese. Dopo una gara in controllo degli ospiti dal quinto minuto in poi, il tecnico commenta così la prima uscita.

Sul giudizio complessivo della partita, dopo un buon avvio con qualche ripartenza interessante e il dominio del Savona, Meledina parte da qui: “Io la giudico abbastanza positiva, soprattutto per i primi 50 minuti. Abbiamo retto il campo anche a livello difensivo nei primi 45. Poi prendendo il primo gol siamo calati un po’ mentalmente. Abbiamo tanto da lavorare“.

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