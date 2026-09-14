Gronda, “eppure si muove”: nel 2027 i lavori per il raddoppio della A7. Rixi: “Modifiche al progetto per l’amianto”

Genova. Eppur si muove. Da mesi uscito dalle cronache cittadine, il progetto della Gronda di Genova, è pronto per fare un passo in avanti, in attesa di una definizione nuovamente “definitiva” del tracciato, tornato in discussione a seguito di incertezze legate a quesitone tecniche e finanziarie.
Ad aggiornare il “quadro clinico” della grande opera Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture del governo Meloni, oggi nella sua Genova per la firma dell’accordo quadro sulla rigenerazione urbana della Valpolcevera. “A cavallo del nuovo anno prenderanno il via nuove lavorazioni sulla parte del progetto relativa al raddoppio della A7 – ha sottolineato ai microfoni dei cronisti – vale a dire la parte tra Genova Ovest e Bolzaneto, mentre come ministero aspettiamo che gli enti locali trovino un accordo definitivo su tutto il progetto“.