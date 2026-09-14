Il momento di Melo: il fil rouge con Turati e un Picco che scopre protagonista Limonelli

Per la seconda domenica consecutiva, i tifosi dello Spezia hanno scelto lui. Carmelo Limonelli è stato votato ancora una volta come miglior giocatore della partita, un riconoscimento che racconta bene quanto sia cambiato il suo peso all’interno della squadra. Perché quando è arrivato in estate, Melo doveva essere soprattutto un’alternativa. Oggi, invece, è diventato una presenza difficile da togliere. Classe 2003, ventitré anni, Limonelli è arrivato dal Siracusa dopo una sola stagione in Serie C, conclusa con la retrocessione in Serie D. A portarlo allo Spezia è stato anche quel filo che lo lega a Marco Turati: l’allenatore lo aveva avuto per due anni e lo conosceva bene, al punto da volerlo nuovamente con sé. Per Limonelli è stato un modo per rendere più semplice il salto verso una realtà nuova, fuori dalla Sicilia per la prima volta nella sua carriera, ma anche per entrare più rapidamente nei meccanismi di una squadra che da quasi due mesi lavora su principi molto precisi.

L’infortunio di Aldo Florenzi ha tolto a Turati il suo fantasista per eccellenza, probabilmente uno dei giocatori più attesi tra quelli arrivati in estate. Limonelli era stato individuato come una delle alternative naturali, ruolo che aveva già iniziato a ricoprire nelle prime settimane spezzine. Poi, quasi senza preavviso, la gerarchia è cambiata e quella che sembrava una soluzione di riserva è diventata la prima scelta. Senza grandi annunci e senza bisogno di prendersi la scena, Limonelli ha semplicemente continuato a fare quello che sa fare. Il suo percorso racconta di un ragazzo che, prima dello Spezia, non aveva mai lasciato la Sicilia. Catanese, proprio come Guido Angelozzi, ha costruito tutta la sua formazione calcistica sull’isola. Dopo le esperienze in Serie D con Giarre e Acireale, è arrivato al Siracusa, poi la chiamata della Vibonese in Calabria (dove non andrà) e la conferma in Sicilia, dove ritrova Turati e compie un altro passo avanti. Insieme conquistano la Serie D e poi affrontano la C, con Limonelli capace di lasciare il segno anche attraverso gol e assist importanti.

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