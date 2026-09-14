La Virtus Spezia 1906 manda Luis Hodaj in Turchia per il Fight Clubbing 43: lo sponsor è Totò Di Natale

Grande soddisfazione in casa Sport Club Virtus 1906. La storica società spezzina, che in oltre un secolo di vita si è aperta alla kickboxing dopo aver fatto la storia del pugilato locale e italiano, si prepara ad accompagnare il giovane fighter aullese Luis Hodaj in Turchia per il Fight Clubbing 43, che arriva a Izmir dopo le tappe organizzate a San Marino, in Romania, Svizzera, Germania e Thailandia. Si tratta del primo circuito italiano e terzo circuito europeo nel panorama degli sport da combattimento.

A rappresentare il sodalizio spezzino nell’evento del 19 settembre, organizzato in collaborazione con Ufa, una delegazione italiana composta da 28 elementi tra atleti, coach e staff. Hodaj è una delle promesse più interessanti della categoria dei 70 kg, avendo conquistato l’accesso al prestigioso Fight Clubbing Grand Prix superando il forte Moslem Ben Amor in un match ad alta tensione disputato a Finale Emilia, dopo essersi già messo in luce nel maggio 2024 con la vittoria dei Campionati italiani di Classe A a Montecatini Terme.

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