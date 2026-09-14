COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Loano, al via una nuova stagione di attività per il circolo di Fratelli d’Italia

Loano, al via una nuova stagione di attività per il circolo di Fratelli d’Italia

fratelli italia loano

Loano. Conclusa la pausa estiva, il circolo di Fratelli d’Italia di Loano annuncia la ripresa delle attività a pieno ritmo. A breve saranno annunciate le date dei prossimi incontri pubblici rivolti, con particolare attenzione, alle tematiche giovanili, per sensibilizzare e sostenere il bello della gioventù di domani.

In cantiere tante iniziative tese alla cultura del rispetto di sé e dell’altro, alla tutela del territorio, alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale, alla sicurezza e al turismo, fondamentale per il comprensorio loanese.

» leggi tutto su www.ivg.it