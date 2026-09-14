Loano, al via una nuova stagione di attività per il circolo di Fratelli d’Italia

Loano. Conclusa la pausa estiva, il circolo di Fratelli d’Italia di Loano annuncia la ripresa delle attività a pieno ritmo. A breve saranno annunciate le date dei prossimi incontri pubblici rivolti, con particolare attenzione, alle tematiche giovanili, per sensibilizzare e sostenere il bello della gioventù di domani.

In cantiere tante iniziative tese alla cultura del rispetto di sé e dell’altro, alla tutela del territorio, alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale, alla sicurezza e al turismo, fondamentale per il comprensorio loanese.

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