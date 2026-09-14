Mulazzo celebra il miele della Lunigiana dop, arriva il weekend di Bancarel’Miele 2026

Torna a Mulazzo sabato 19 e domenica 20 settembre la nuova festa del miele e del territorio: Bancarel’Miele. Ideato dal Comune di Mulazzo e dal Consorzio del miele della Lunigiana dop, l’evento si ispira al Bancarel’Vino creando un nuovo appuntamento annuale per la valorizzazione della biodiversità ecosistemica della Toscana del Nord. Presentato con la prima edizione nel 2025, Bancarel’Miele nasce infatti per valorizzare un prodotto simbolo del territorio qual è il miele della Lunigiana dop nel contesto di due giorni dedicati a natura e apicoltura, produttori e professionisti locali, enogastronomia e esperienze slow: ad un vivere sostenibile e partecipato.

La manifestazione si aprirà sabato 19 settembre (ore 10) con l’inaugurazione alla porta del borgo di Mulazzo e l’apertura della mostra-mercato costruita attorno al miele della Lunigiana dop, con specialità al miele ed eccellenze del territorio. Alle 10:30 presso l’Hub Valeri è in programma la tavola rotonda dedicata alla “Strada del Miele di Lunigiana”, un nuovo progetto per nuove occasioni di sviluppo. Alle 11:30 la tavola rotonda dal titolo “Cambiamenti climatici e impatti sull’apicoltura in Lunigiana” con interventi del prof. Antonio Felicioli, docente di Biochimica e Apidologia all’Università di Pisa, di Paolo Lunini di MeteoApuane, previsore, presidente e curatore della rete di monitoraggio, Stefano Gallorini, presidente di Associazione Toscana Miele e Fabio Venè, presidente del Consorzio del Miele della Lunigiana dop. La mattinata si concluderà alle 13 in piazza Dante con lo show cooking e assaggio guidato di testarolo croccante al miele e birra al miele con Sergio Pagani (Il Testarolo e Azienda Agricola La Rita Bio) e Emanuele Sordi (Birra del Moro).

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