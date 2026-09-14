Piano regolatore portuale e sostenibilità, confronto con associazioni e sindacati: convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità

Savona/Vado L. Un nuova pianificazione sulla sostenibilità ambientale e la compatibilità tra sviluppo delle attività portuali e territorio cittadino. Questo il tema al centro del confronto odierno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la rete delle associazioni territoriali, le organizzazioni sindacali di categoria, la Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie “Paride Batini”, rappresentata dal console Antonio Benvenuti e dai viceconsoli Francesca Ceotto e Luca Ledda.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità dell’aria, alla salute e all’impatto ambientale delle attività portuali, temi posti con forza dai rappresentanti del Comitato. L’Autorità ha illustrato gli approfondimenti già avviati per ampliare la conoscenza scientifica dei fenomeni, affiancando al monitoraggio ambientale svolto con ARPAL una convenzione pluriennale in corso di formalizzazione con l’Istituto Superiore di Sanità.

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