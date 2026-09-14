Primo giorno di scuola per 160mila studenti, Salis e Ferro a Oregina: “Fiducia e inclusione”

Genova. Oltre 160mila studenti liguri sono tornati sui banchi di scuola lunedì mattina, una giornata cui hanno partecipato anche le istituzioni visitando alcuni plessi genovesi.

La sindaca Silvia Salis era presente alla prima campanella dell’istituto comprensivo di Oregina, dove si è rivolta ad alunni, famiglie, insegnanti e personale scolastico parlando di “fiducia. È la parola che voglio rivolgere ai genitori, grazie per avere fiducia nelle scuole e nel personale scolastico. Per le famiglie oggi è un giorno commovente, per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, è un giorno che con il tempo impareranno a ricordare. Ho grande fiducia nel nostro sistema scolastico perché è fatto di donne e uomini che danno tutto, vanno oltre il loro compito”.

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