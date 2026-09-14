Primo giorno di scuola, Salis: “Qui nasce la democrazia, tutti devono avere le stesse opportunità”

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina alla festa per il primo giorno di scuola all’Istituto comprensivo di Oregina. Nel suo saluto ha rivolto un messaggio di fiducia alle famiglie e ha ringraziato insegnanti e personale scolastico per il lavoro che svolgono ogni giorno.

“Fiducia. È la parola che voglio rivolgere ai genitori – ha detto Salis – grazie per avere fiducia nelle scuole e nel personale scolastico. Grazie per affidare alle scuole ciò che avete di più prezioso e grazie per farlo con comprensione e rispetto”.

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