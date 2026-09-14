Prove di carico sul ponte di via Falcinello, si avvicina la riapertura

Sono state effettuate questa mattina le prove di carico sul nuovo ponte di via Falcinello. Si tratta dell’ultimo passaggio prima della tanto sospirata riapertura del collegamento chiuso ormai da due anni per la demolizione e la ricostruzione che è finalmente arrivata alle battute finali. Ricevuto il riscontro dall’analisi dei dati odierna il Comune e direzione lavori potranno dunque procedere alla riapertura del transito a mezzi e pedoni.

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