Quando i ricordi svaniscono, resta l’amore: a Montemarcello il racconto dell’Alzheimer

Un pomeriggio dedicato alla memoria, alla fragilità e al valore della cura. Sabato 19 settembre alle 17, il locale “Il Giardino” di Montemarcello ospiterà un appuntamento speciale della rassegna culturale “L’aria fresca del giardino”, con la presentazione di Ti ricordo io, storie di Alzheimer, di cura e amore quotidiano di Mino Dentizzi. Cosa resta di una persona quando i ricordi iniziano a svanire? È la domanda al centro del libro, che affronta l’Alzheimer attraverso le voci di chi vive quotidianamente la malattia: il padre che dimentica, il figlio che ricorda per due, i medici, gli assistenti e gli amici. Un racconto che va oltre la dimensione clinica per parlare soprattutto di affetti, relazioni, fragilità e cura.

Dentizzi, medico specialista in Geriatria, Gerontologia e Psicologia Clinica, ha dedicato oltre trent’anni alla cura degli anziani e delle persone con demenza, dirigendo servizi territoriali e centri specialistici. Docente universitario e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, oggi dirige una RSA ed è impegnato nel sociale e nel volontariato. Nel libro la sua esperienza professionale si intreccia con la narrazione, offrendo anche riflessioni, strumenti ed esercizi rivolti a familiari e operatori. Un ponte tra esperienza clinica e dimensione umana, rivolto tanto a chi affronta la malattia quanto a chi si prende cura dei propri cari. L’incontro sarà condotto da Raffaele Cavaliere. L’iniziativa, così come l’intera rassegna, è curata da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di “EVENTI Salute Società Spettacolo”. L’appuntamento si terrà presso “Il Giardino”, in via Nuova 33 a Montemarcello. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 334 140 3282.

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