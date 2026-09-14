Raccolta ingombranti nel fine settimana alla San Venerio e Montepertico

Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato 19 settembre a San Venerio (Via San Rocco c/o Scuole Elementari) e domenica 20 settembre a Montepertico (Via Montepertico c/o centro sportivo). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc..

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