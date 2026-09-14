“Rosso di sera”, il ciclo di incontri di Avs e Sinistra Italiana per aprire la politica alla città

Genova. Sinistra Italiana Genova – AVS lancia “Rosso di sera – Conversazioni su… Bene comune e mercificazione”, la nuova iniziativa per aprire la sede di Stradone Sant’Agostino alla città con un appuntamento fisso dedicato al confronto sui grandi temi della vita quotidiana.

Il primo appuntamento sarà giovedì 17 settembre alle ore 18, con “La strada e la paura. Sicurezza reale e sicurezza percepita, decoro e diritti”. Da lì, ogni due settimane, sempre di giovedì alle 18 e a ingresso libero, Rosso di sera affronterà un tema diverso attraverso una formula pensata per mettere insieme competenze, politica e soprattutto partecipazione del pubblico.

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