Savona, Rignanese torna al gol dopo l’infortunio: “Segnare una liberazione, onorato di giocare per questi colori”

Buona la prima per il Savona al ritorno in Eccellenza, subito un netto 0-3 in trasferta contro il Golfo Paradiso firmato Silvestri-Rignanese. Ed è proprio quest’ultimo a siglare l’ultima rete, al rientro in campo dopo una stagione passata molto travagliata per colpa di un infortunio.

Ora Rignanese, che ha iniziato con il piede giusto, può finalmente lasciarsi tutto alle spalle e godersi la prima vittoria nella massima serie regionale con i suoi ‘Striscioni’: “Sono contento, è stata una liberazione visto quello che ho passato. Ho lavorato ogni giorno e in ogni condizione. Già contro la Cairese ero andato ad un passo dal gol, oggi sapevo che potevo fare bene“.

» leggi tutto su www.ivg.it