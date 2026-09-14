Scuola, il primo giorno è uno stress test per Amt: corse tagliate e bus affollati

Genova. Primo giorno di scuola per gli studenti di Genova e provincia, e il nuovo orario invernale di Amt viene subito sottoposto a uno stress test. Lunedì 14 settembre è infatti entrato in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico, che come noto è caratterizzato da una serie di tagli alle corse.

La sindaca Silvia Salis nei giorni scorsi aveva parlato di un taglio medio del 10%, numeri ribaditi in commissione a Tursi anche dal direttore generale di Amt, Nicola Pascale. Se è vero che non c’è stata alcuna modifica ai percorsi delle linee, però, i tagli sembrano superare in diversi casi il paventato 10%. Secondo i calcoli dell’Associazione utenti del trasporto pubblico si parla del 36,8% in Valpolcevera, del 26,5% nel Ponente, del 26,3% in Valbisagno e del 21,6% nel Levante.

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