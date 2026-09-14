Scuola, in Liguria solo un edificio su tre ha il collaudo statico: “Carenti anche i servizi”

Genova. Nel primo giorno di scuola per oltre 160mila studenti liguri torna Ecosistema Scuola, la ricerca annuale di Legambiente sulla qualità dell’edilizia, delle strutture e dei servizi messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, giunta quest’anno alla XXVI edizione.
Il dossier, realizzato a partire dai dati 2025 forniti dai Comuni capoluogo di provincia, fotografa come ogni anno una situazione con luci ed ombre in cui si evidenziano alcuni miglioramenti, ma continuano a preoccupare numerosi dati molto lontani dalle medie nazionali più virtuose. I dati liguri si basano sullo studio di 299 edifici scolastici, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, che ospitano quotidianamente oltre 29.000 studenti.