Se la luna accende il falò: a Pontremoli l’autunno va in scena

Dal 18 al 27 settembre, il Ponte della Crësa di Pontremoli torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la terza edizione de “La Luna e il Falò”, il festival di circo, teatro, musica e tradizioni ideato da Teatro nelle Foglie, con la direzione artistica di Marta Finazzi. Dieci giorni di spettacoli, concerti, laboratori e convivialità accompagnano il passaggio dall’estate all’autunno, con un’edizione dedicata in particolare alle tradizioni musicali, da quelle popolari della Lunigiana fino all’incontro con la musica colta.

Il momento centrale sarà il debutto di “Circus Palace”, in programma il 25 settembre e replicato il 26 e 27: un originale incontro tra acrobatica circense, opera lirica e videomapping, nato dalla collaborazione tra Teatro nelle Foglie, Conservatorio Paganini di Genova, Sinapsi Videomapping Lab e Università di Genova. Il festival si aprirà con un incontro dedicato alle musiche tradizionali lunigianesi, seguito da musica dal vivo e balli folk. Nel programma anche gli spettacoli più amati delle precedenti edizioni, tra acrobazia aerea, clown, bolle di sapone e narrazione itinerante, oltre a concerti e numerosi laboratori per famiglie dedicati a circo, musica, falegnameria e costruzione del falò.

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